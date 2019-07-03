В Тюмени выставили на продажу историческое здание за 72 млн рублей

В тексте объявления на одном из сайтов по продаже недвижимости указывается, что здание располагается в самом центре Тюмени. Рядом находится Цветной бульвар, набережная, здание правительства региона и облдумы.
Все коммуникации к зданию подведены. Выделенная мощность – 100 кВт. Общая площадь более тысячи квадратных метров.
Практически все помещения данного здания в настоящее время сданы в аренду. В бывшей торговой лавке купца Обрубова сейчас располагается столовая «Дом обедов», ресторан грузинской кухни «Гостидзе», страховая компания «ЭРГО», рекламная компания «МИМ».
Торговая лавка Обрубова была построена в начале прошлого века. Сам купец жил в задней части дома, передняя была отдана под магазин. Бизнес вели всей семьей.