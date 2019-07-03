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В Тюмени выставили на продажу историческое здание за 72 млн рублей

3 июля 2019, 07:06
Фото: N1
В центре Тюмени продают историческое здание, которое было построено в начале прошлого века. Речь идет о доме, расположенного по адресу: улица Водопороводная, 24. Раньше здесь была лавка купца Обрубова.

В тексте объявления на одном из сайтов по продаже недвижимости указывается, что здание располагается в самом центре Тюмени. Рядом находится Цветной бульвар, набережная, здание правительства региона и облдумы.

Все коммуникации к зданию подведены. Выделенная мощность – 100 кВт. Общая площадь более тысячи квадратных метров.

Практически все помещения данного здания в настоящее время сданы в аренду. В бывшей торговой лавке купца Обрубова сейчас располагается столовая «Дом обедов», ресторан грузинской кухни «Гостидзе», страховая компания «ЭРГО», рекламная компания «МИМ».

Торговая лавка Обрубова была построена в начале прошлого века. Сам купец жил в задней части дома, передняя была отдана под магазин. Бизнес вели всей семьей.

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