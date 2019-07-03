В Ишиме судят местного жителя за махинации с получением субсидии

Ишимец решил занизить доход и незаконно получить субсидию в большем размере. Он в марте 2010 года обратился в центр государственной жилподдержки области, чтобы ему предоставили субсидию на покупку жилья. При этом житель Ишима указал, что является безработным, а совокупный доход семьи за шесть месяцев с учетом ежемесячного пособия на ребенка составил чуть больше 11 тыс. рублей.