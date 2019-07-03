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В Ишиме судят местного жителя за махинации с получением субсидии

3 июля 2019, 09:25
Фото: pixabay.com
В Ишиме будут судить 38-летнего местного жителя за махинации с получением субсидии. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
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Тюмень

В области по региональному закону жителям выделялась безвозмездная субсидия на строительство или покупку жилья. Размер зависел от дохода одного из членов семьи – чем ниже, тем больше субсидия – и составлял от 5 до 70% рыночной стоимости жилья.

Ишимец решил занизить доход и незаконно получить субсидию в большем размере. Он в марте 2010 года обратился в центр государственной жилподдержки области, чтобы ему предоставили субсидию на покупку жилья. При этом житель Ишима указал, что является безработным, а совокупный доход семьи за шесть месяцев с учетом ежемесячного пособия на ребенка составил чуть больше 11 тыс. рублей.

Размер субсидии был определен в сумме более 1,6 млн. рублей.

В июне того же года он купил квартиру в Ишиме, фонд перечислил продавцу субсидию в счет ее частичной оплаты.

Махинации выявили правоохранительные органы.

Установлено, что на момент обращения за субсидией мужчина работал водителем в одном из предприятий.

Обвиняемый полностью вину свою признал. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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