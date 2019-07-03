Появилась ориентировка по подозреваемым в стрельбе в ТЦ «Кристал».

Один из них среднего телосложения. Он был одет в черную футболку с белой надписью на груди и серые джинсы с потертостями. Второй мужчина был в черной футболке тоже с белой надписью на груди, черные штаны с белыми лампасами. А третий - худощавый мужчина. Он был в одежде серого цвета. Как выглядит четвертый - неизвестно.