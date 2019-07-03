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Появилась ориентировка по подозреваемым в стрельбе в ТЦ «Кристал».

3 июля 2019, 12:03
Фото: «Наш город»
По подозрению в стрельбе в Тюмени разыскивают четверых мужчин. Известны приметы трех из них.
Сюжет
Полиция

Трое из подозреваемых предположительно кавказской внешности.

Один из них среднего телосложения. Он был одет в черную футболку с белой надписью на груди и серые джинсы с потертостями. Второй мужчина был в черной футболке тоже с белой надписью на груди, черные штаны с белыми лампасами. А третий - худощавый мужчина. Он был в одежде серого цвета. Как выглядит четвертый - неизвестно.

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В ориентировке указано, что мужчины скрылись на двух тонированных иномарках - черном Range Rover и белом Mercedes.

В городе замечены сотрудники полиции в защитной экипировке.

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