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Поможет ли холодец для сохранения здоровья суставов?

3 июля 2019, 10:26
Фото: pixabay.com
В России был проведен соцопрос, который показал, что только половина россиян знает, что нужно делать для сохранения суставов здоровыми. Участниками опроса стали свыше двух тысяч человек из 18 субъектов РФ.

В 2016 году ученые из университетов США, Австралии, Канады и Новой Зеландии изучали дикое племя Боливии. Исследователи заметили, что в этом племени даже самых пожилых людей не тревожили боли в спине и суставах. Анализ захоронений показал, что у всех покойных боливийцев суставы и позвоночник были в хорошем состоянии. Все дело в кочевом образе жизни – ежедневно каждый член племени проходил около 15 тысяч шагов. Об этом сообщают «Новые известия».

Результаты опроса показали, что только 27% россиян считают правильной идею о 15 тысячах шагов в день для здоровья суставов. Остальные назвали цифру, которая намного меньше рекомендуемой. 45% признались, что сразу обратятся к врачу, если у них возникнут проблемы с суставами. 28% опрошенных сказали, что будут лечиться дома йодной сеткой и эластичным бинтом, а 27% - снимут боль медикаментами и на время снизят нагрузки.

Выяснилось, что граждане РФ стали меньше верить в действенность народных средств. Примерно 17-20% россиян считают, что для здоровья суставов нужно есть холодец. Однако 60% респондентов убеждены, что это блюдо никак не поможет суставам. По словам ученых, чтобы восстановить суставы с помощью холодца, то нужно съесть килограммы этого продукта. Гораздо легче и эффективнее заботиться о суставах, принимая БАДы, где содержится много микроэлементов, например комплекс NEM.

По данным независимых исследователей, замедлить старение суставов можно, если принимать хондропротекторы: хондроитин, глюкозамин и другие микроэлементы. В этих капсулах есть обезболивающий элемент, легко усваивающийся организмом.

Для выбора подходящего средства для лечения суставов необходима консультация врача.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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