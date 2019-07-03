Поможет ли холодец для сохранения здоровья суставов?

В 2016 году ученые из университетов США, Австралии, Канады и Новой Зеландии изучали дикое племя Боливии. Исследователи заметили, что в этом племени даже самых пожилых людей не тревожили боли в спине и суставах. Анализ захоронений показал, что у всех покойных боливийцев суставы и позвоночник были в хорошем состоянии. Все дело в кочевом образе жизни – ежедневно каждый член племени проходил около 15 тысяч шагов. Об этом сообщают «Новые известия».