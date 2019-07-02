nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России цены на свинину и говядину могут вырасти на 10% из-за споров по НДС

2 июля 2019, 14:10
Фото: 1Mi
Цены на мясные продукты в РФ могут вырасти на 8-10%. По данным Национальной кормовой ассоциации, это случится из-за различий в трактовке льготной ставки НДС и доначислению импортерам 7 млрд рублей за три года.

На данный момент в Минсельхозе отмечают, что поставщики кормов за рубежом имеют право использовать ставку 10% НДС. В Минфине настаивают, что они должны оплачивать 20%.

В декабре 2018 года кабмин установил для производителей льготную ставку. С 1 апреля текущего года она вступила в силу, но организации платили 10% НДС ранее. Предполагается, что компаниям выставят дополнительно 7 млрд рублей налогов за последние три года в соответствии с налоговым кодексом.

На данный момент Минфин проинформировал импортеров о необходимости доплатить НДС. Производители мяса в РФ отмечают, что это может повлиять на конечную цену продукта.

Материалы по теме
Только в 1 из 5 куриных паштетов достаточное количество мяса и нет крахмала
#Новости#НДС#Налоги#Мясо#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25