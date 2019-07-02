В России цены на свинину и говядину могут вырасти на 10% из-за споров по НДС

На данный момент в Минсельхозе отмечают, что поставщики кормов за рубежом имеют право использовать ставку 10% НДС. В Минфине настаивают, что они должны оплачивать 20%.
В декабре 2018 года кабмин установил для производителей льготную ставку. С 1 апреля текущего года она вступила в силу, но организации платили 10% НДС ранее. Предполагается, что компаниям выставят дополнительно 7 млрд рублей налогов за последние три года в соответствии с налоговым кодексом.
На данный момент Минфин проинформировал импортеров о необходимости доплатить НДС. Производители мяса в РФ отмечают, что это может повлиять на конечную цену продукта.