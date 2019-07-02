В июле станут известны имена победителей премии «Медиа-менеджер России»

Как рассказали «Новые известия», победителей и призеров выберут в десяти номинациях по более чем двадцати категориям. Лидерами среди кандидатов этого кода уже стали глава медиахолдинга 1st MediaInvest Федор Щербаков, главред Russia Today Маргарита Симоньян, управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью ООО «УК «РОСНАНО” Елена Санарова, руководитель ООО «Газпром - Медиа» Екатерина Веселкова. Сам событие поддержали более 60 организаций в сфере СМИ, коммерческие и общественные компании.
Так, руководитель телекомпании «Мастер решений» Анна Кременец отметила, что премировать будут именно топ-менеджеров - людей, которые заняты на развитие проекта и доводят его до успеха.
По словам директора по внешним связям “Coca-Cola HBC Россия” Ирины Архиповой, учатсие в таком амбициозном проекте как «Медиа-менеджер России - 2019», в свою очередь, говорит о признании компании не только на региональной арене, но и по всей России. Она выполняет первоочередную задачу помощи в решении проблем взаимодействия бизнеса, социума и государства.
По словам гендиректора ОАО АПФ «Фанагория» Петра Романишина, премия предназначена для успешных и талантливых медийщиков, которых нужно поддерживать.
Издание напоминает, что в прошлый раз среди лауреатов премии оказались такие крупные представители медиа, как председатель совета директоров группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин, глава «Национальной медиа группы» Ольга Паскина, президент АО «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.