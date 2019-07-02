В июле станут известны имена победителей премии «Медиа-менеджер России»

По словам директора по внешним связям “Coca-Cola HBC Россия” Ирины Архиповой, учатсие в таком амбициозном проекте как «Медиа-менеджер России - 2019», в свою очередь, говорит о признании компании не только на региональной арене, но и по всей России. Она выполняет первоочередную задачу помощи в решении проблем взаимодействия бизнеса, социума и государства.