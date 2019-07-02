UTair c 1 июля отменила бонусные мили для пассажиров эконом-класса

В настоящее время начисление бонусов зависит от стоимости купленного билета. Чем премиальнее тариф, тем выше возможность получить больше миль. Между тем, пассажиры использующие тарифы «Оптимум», «Премиум» и «Бизнес» наоборот получат больше бонусов, чем раньше.
Новая тарифная политика связана с финансовым состоянием авиакомпании. В 2018 году перевозчик получил убытки в несколько млрд рублей и приостановил часть выплат по кредитам и облигациям.
Руководство организации рассчитывает на летний сезон 2019 года. В это время традиционно увеличивается активность пассажиров, которые летят на юг. Более того, с начала года большинство авиакомпаний России в текущем году отмечают рост пассажиропотока.