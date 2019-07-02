Пьяный водитель KIA перевернулся на Старотобольском тракте

Машина перевернулась и получила значительные повреждения, но водитель серьёзно не пострадал. По данным сотрудников Госавтоинспекции, за рулем находился мужчина 1977 года рождения. Он не справился с управлением, зацепил обочину и вылетел с трассы.
Прибывшие сотрудники ГИБДД проверили водителя алкотестером, показания составили 1,07 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Между тем, все обстоятельства ДТП устанавливаются. В аварии пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.
С 28 июня в России ужесточают наказания для водителей совершивших ДТП в состоянии опьянения. Им могут грозить сроки заключения до 15 лет.