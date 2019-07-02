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Пьяный водитель KIA перевернулся на Старотобольском тракте

2 июля 2019, 11:13
Фото: Авто Тюмень Вконтакте
На 16-м километре Старотобольского тракта около развилки между Ошкуково и Криводаново произошла авария. Примерно в 12:40 мужчина на автомобиле KIA вылетел в кювет. По данным ГИБДД, он был пьян.

Машина перевернулась и получила значительные повреждения, но водитель серьёзно не пострадал. По данным сотрудников Госавтоинспекции, за рулем находился мужчина 1977 года рождения. Он не справился с управлением, зацепил обочину и вылетел с трассы.

Прибывшие сотрудники ГИБДД проверили водителя алкотестером, показания составили 1,07 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Между тем, все обстоятельства ДТП устанавливаются. В аварии пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

С 28 июня в России ужесточают наказания для водителей совершивших ДТП в состоянии опьянения. Им могут грозить сроки заключения до 15 лет.

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#Новости#ДТП#Пьяная езда#Александр Мязин#Происшествия
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