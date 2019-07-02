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Прокуратура оштрафовала руководителя ТРИЦ за долгое рассмотрение обращений тюменца

2 июля 2019, 10:41
Фото: pixabay.com
Зам гендиректора ОАО «ТРИЦ» был оштрафован за долгое рассмотрение обращения тюменца. Он заплатит в бюджет 5 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

В марте текущего года горожанин подал три обращения в организацию. Ответы на свои письма он получил в мае после вмешательства прокуратуры.

На начальника «ТРИЦ» было заведено административное дело, по результатам которого его оштрафовали. Организацию уже наказывали за неверные расчеты стоимости коммунальных услуг.

С 1 июля в Тюмени увеличились тарифы за коммунальные услуги на два процента. Данная корректировка помимо инфляции, учла продолжение реализации ремонтных программ и концессионных соглашений в регионе.

Между тем рост тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение может немного превысить два процента. При этом с 1 июля в Тюмени снизится стоимость вывоза мусора и ТКО.

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