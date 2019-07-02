Прокуратура оштрафовала руководителя ТРИЦ за долгое рассмотрение обращений тюменца

В марте текущего года горожанин подал три обращения в организацию. Ответы на свои письма он получил в мае после вмешательства прокуратуры.
На начальника «ТРИЦ» было заведено административное дело, по результатам которого его оштрафовали. Организацию уже наказывали за неверные расчеты стоимости коммунальных услуг.
С 1 июля в Тюмени увеличились тарифы за коммунальные услуги на два процента. Данная корректировка помимо инфляции, учла продолжение реализации ремонтных программ и концессионных соглашений в регионе.
Между тем рост тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение может немного превысить два процента. При этом с 1 июля в Тюмени снизится стоимость вывоза мусора и ТКО.