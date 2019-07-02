Начальника участка «Тюменской авиабазы» обвиняют в вырубке деревьев на 1,2 млн рублей

По информации следствия, подозреваемый подготовил лесника и жителя Упорово для незаконной вырубки деревьев. Для реализации древесины они розысками покупателя. В результате с декабря 2018 по февраль 2019 было срублено 44 дерева.
Обвиняемые получили около 20 тыс. рублей. При этом правоохранительные органы определили нанесенный ущерб в размере 1,2 млн рублей. Игнатенко грозит крупный штраф до 500 тыс. рублей. Суд наложил арест на его имущество на 160 тыс.
В июле прошлого года в подобном преступлении обвинялся экс-директор подразделения «Тюменской авиабазы» Олег Новиков. С помощью спецтехники было срублено почти 2 тыс. деревьев (сосен, берез и осин).