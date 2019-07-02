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Начальника участка «Тюменской авиабазы» обвиняют в вырубке деревьев на 1,2 млн рублей

2 июля 2019, 13:01
Фото: pixabay.com
Сотрудники МВД обвиняют 24-летнего начальника участка Упоровского филиала «Тюменской авиабазы» в вырубке леса. Znak.com полагает, что речь идёт о Романе Игнатенко.

По информации следствия, подозреваемый подготовил лесника и жителя Упорово для незаконной вырубки деревьев. Для реализации древесины они розысками покупателя. В результате с декабря 2018 по февраль 2019 было срублено 44 дерева.

Обвиняемые получили около 20 тыс. рублей. При этом правоохранительные органы определили нанесенный ущерб в размере 1,2 млн рублей. Игнатенко грозит крупный штраф до 500 тыс. рублей. Суд наложил арест на его имущество на 160 тыс.

В июле прошлого года в подобном преступлении обвинялся экс-директор подразделения «Тюменской авиабазы» Олег Новиков. С помощью спецтехники было срублено почти 2 тыс. деревьев (сосен, берез и осин).

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#Новости#Вырубка деревьев#МВД#Александр Мязин#Происшествия
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