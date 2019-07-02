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Какие городские проблемы смогут решить на хакатоне Тюменские студенты?

2 июля 2019, 11:06
Фото: «Наш город»
В Тюмени сегодня, 2 июля, начался 48-часовой хакатон «Город в кармане». Его цель, по уверениям организаторов, разработка приложений и сервисов, улучшающих жизнь в городе. Призовой фонд в Тюмени составляет 100 тысяч рублей.
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Тюмень

Мероприятие пройдет в рамках федеральной программы «100 городских лидеров». Как рассказала организатор и руководитель пространства «Точка кипения - Тюмень» Анна Авхимович. призовой фонд был выделен из этой программы.

Участниками являются, в основном, студенты ТИУ разных курсов.

Организаторы хакатона сделали кейсы, в которых содержится информация об основных проблемах города. И они выделили три: счетчик посетителей многоканальный автополив и карта городских сообществ.

«Эти кейсы разрабатывались на основе запросов и проектов гражданских активистов, общественных организаций и муниципальных органов власти», – пояснила Анна Авхимович.

Корреспондент «Нашего города» поговорил с участником мероприятия. Он сказал, что с напарником выбрали кейс счетчик посетителей, и объяснил причину такого решения.

«У него [у проекта, который они выбрали] будет самый короткий путь для реализации, чем у системы автополива, который нужно будет приспособить для обширных территорий. Поэтому мы выбрали этот проект. Он будет акцентирован на парки, сады и различные места общественного доступа. Мне было интересно. Решил проявить активность. Опыт работы в команде, приобретаю новые навыки», – сказал собеседник.

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