Какие городские проблемы смогут решить на хакатоне Тюменские студенты?

«У него [у проекта, который они выбрали] будет самый короткий путь для реализации, чем у системы автополива, который нужно будет приспособить для обширных территорий. Поэтому мы выбрали этот проект. Он будет акцентирован на парки, сады и различные места общественного доступа. Мне было интересно. Решил проявить активность. Опыт работы в команде, приобретаю новые навыки», – сказал собеседник.