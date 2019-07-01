В Тюменской области построят еще одно предприятие по выращиванию рыбы

Александр Кудяшев рассказал, что в 2018 году в стране было выращено 150 тыс. тонн рыбы, при этом из них 1,3 тыс. тонны пеляди было выращено фирмой «Сибирская тема».
Сейчас в Уватском районе начали разрабатывать и зарыблять два озера, которые директор тюменской компании планирует перевести на учет в район.
Компания «Сибирская тема» была создала в 1993 году. Фирма в основном занимается выращиванием сибирских видов рыбы и является крупнейшим производителем пеляди на юге Западной Сибири.
Предприятие имеет в пользовании более 40 степных озера в Курганской и Тюменской областях. По словам Александра Кудяшева, фирма осваивает труднодоступные водоемы, которые ранее не пользовались спросом у тюменских рыбаков.
Между тем компания наверняка сможет в будущем рассчитывать на поддержку регионального правительства. Буквально месяц назад замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на встрече с местными предпринимателями сетовал на то, что в регионе слабо развито направления выращивания рыбы.