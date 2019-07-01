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В Тюменской области построят еще одно предприятие по выращиванию рыбы

1 июля 2019, 07:07
Фото: pixabay.com
Научно-производственная фирма «Сибирская тема» планирует построить еще одно предприятие по выращиванию рыбы в Уватском районе. Об этом заявил глава компании Александр Кудяшев главе района Сергею Путмину.
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Тюмень

Александр Кудяшев рассказал, что в 2018 году в стране было выращено 150 тыс. тонн рыбы, при этом из них 1,3 тыс. тонны пеляди было выращено фирмой «Сибирская тема».

Сейчас в Уватском районе начали разрабатывать и зарыблять два озера, которые директор тюменской компании планирует перевести на учет в район.

Компания «Сибирская тема» была создала в 1993 году. Фирма в основном занимается выращиванием сибирских видов рыбы и является крупнейшим производителем пеляди на юге Западной Сибири.

Предприятие имеет в пользовании более 40 степных озера в Курганской и Тюменской областях. По словам Александра Кудяшева, фирма осваивает труднодоступные водоемы, которые ранее не пользовались спросом у тюменских рыбаков.

Между тем компания наверняка сможет в будущем рассчитывать на поддержку регионального правительства. Буквально месяц назад замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на встрече с местными предпринимателями сетовал на то, что в регионе слабо развито направления выращивания рыбы.

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