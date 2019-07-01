В Тюменской области построят еще одно предприятие по выращиванию рыбы

Между тем компания наверняка сможет в будущем рассчитывать на поддержку регионального правительства. Буквально месяц назад замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на встрече с местными предпринимателями сетовал на то, что в регионе слабо развито направления выращивания рыбы.