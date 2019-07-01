В Тюмени пропал без вести восьмилетний мальчик, его нашли в районе Мыса

Как выяснилось, ребенок ушел утром 30 июня из учебного заведения, и не вернулся. Вскоре ребенка удалось найти в районе Мыса. Как сообщают СМИ, в настоящее время он находится в школе-интернате. Причины его побега не раскрываются.
При этом это далеко не первый случай, когда из школы-интерната «Горизонт» сбегают дети. Так, в 2017 году из «Горизонта» сбежали двое 15-летних подростков.
О причинах своего побега они также ничего не сообщили. Мальчики скрывались у своих родственников. Один в Тобольском районе, второй — в Вагайском.