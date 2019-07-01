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В Тюмени пропал без вести восьмилетний мальчик, его нашли в районе Мыса

1 июля 2019, 06:01
Фото: pixabay.com
Утром, 30 июня, в полицию города Тюмени обратилось руководство школы-интерната «Горизонт» с заявлением о пропаже ребенка.
Сюжет
Дети

Как выяснилось, ребенок ушел утром 30 июня из учебного заведения, и не вернулся. Вскоре ребенка удалось найти в районе Мыса. Как сообщают СМИ, в настоящее время он находится в школе-интернате. Причины его побега не раскрываются.

При этом это далеко не первый случай, когда из школы-интерната «Горизонт» сбегают дети. Так, в 2017 году из «Горизонта» сбежали двое 15-летних подростков.

О причинах своего побега они также ничего не сообщили. Мальчики скрывались у своих родственников. Один в Тобольском районе, второй — в Вагайском.

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