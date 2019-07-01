В Тюмени пропал без вести восьмилетний мальчик, его нашли в районе Мыса

Как выяснилось, ребенок ушел утром 30 июня из учебного заведения, и не вернулся. Вскоре ребенка удалось найти в районе Мыса. Как сообщают СМИ, в настоящее время он находится в школе-интернате. Причины его побега не раскрываются.