В Тюмени открыли музей, посвященный энергетике

«Это третий музей в компании СУЭНКО, два расположены в Курганской области. История и люди, которые ее создавали - это важно. Наши сотрудники хотят и должны знать, как развивалась компания, в которой они работают. Музейная экспозиция позволит быстро погружать в деятельность предприятия новых сотрудников и дать максимум знаний о нашей истории студентам. Открытие экспозиции - еще одно значимое положительное событие в жизни компании», - комментирует директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.