В Тюмени открыли музей, посвященный энергетике

Существование атмосферного электричества доказал американский дипломат, писатель и журналист Бенджамин Франклин, а керосиновые ламы изобрели фармацевты, пытаясь сделать масло от ревматизма. История электроэнергетики изобилует множеством интересных фактов. О появлении электричества в Курганской и Тюменской областях, где работает компания СУЭНКО, существует также много примечательных фактов.
В частности, инициаторами строительства электростанций часто выступали прогрессивные купцы. В Тюмени первая электростанция появилась благодаря владельцу пароходов Ивану Игнатову. Промышленник Дмитрий Смолин первый в Кургане установил на своих беконных и винных заводах, производящие электричество динамо-машины.
«Это третий музей в компании СУЭНКО, два расположены в Курганской области. История и люди, которые ее создавали - это важно. Наши сотрудники хотят и должны знать, как развивалась компания, в которой они работают. Музейная экспозиция позволит быстро погружать в деятельность предприятия новых сотрудников и дать максимум знаний о нашей истории студентам. Открытие экспозиции - еще одно значимое положительное событие в жизни компании», - комментирует директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.
«Музей каждой серьезной организации – публичный документ социальной ответственности перед обществом. СУЭНКО - социальный партнер города, помогает в реализации очень многих проектов. Для нас, как для университета, открыть еще одну точку контакта с историей отрасли энергетики очень важно», - отметил директор департамента вне учебной деятельности Тюменского индустриального университета Дмитрий Новицкий.
Вся экспозиция «Энергия СУЭНКО» разделена на историческую и современную части. В ее основу легли экспонаты, предоставленные музеем ТИУ и филиалами компании.
Все желающие могут увидеть первые осветительные приборы, электроизмерительную технику, приспособления, используемые в работе ремонтных бригад. Коллекция исторических документов отражает значимые исторические события: открытие первых электростанций, выполнение плана ГОЭРЛО (государственной электрификации России), работу предприятий энергетики.
Музей оснащен интерактивными сервисами. На сенсорном приложении можно проверить себя на знание исторических фактов и энергоэффективных технологий, познакомиться с легендарными личностями и значимыми проектами компании СУЭНКО.