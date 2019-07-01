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Тюменскую компанию оштрафовали на 432 тыс. рублей за обман пенсионеров и инвалидов

1 июля 2019, 12:29
Фото: pixabay.com
Сразу 34 жалобы были поданы в Роспотребнадзор на тюменскую компанию «Префектъ» с начала 2019 года от жителей области.
Сюжет
Тюмень

В пресс-службе ведомства отметили, что в 2018 году на данную фирму жаловались 30 раз. Тюменцы отмечают низкое качество услуг юристов. Более того «Префектъ» вводило горожан в заблуждение.

Организация привлечена к административной ответственности на сумму 452 тыс. рублей. Наибольшее количество исков были поданы со стороны пожилых людей, инвалидов и малообеспеченных граждан города. Помимо юрфирмы «Префектъ» тюменцы жаловались на работу «Центра правовой поддержки».

Пострадавшие отмечают, что изначально записывались на бесплатную консультацию, оплачивали услуги, но сотрудники «Префектъ» переставали выходить на связь. Часто потребителей не устраивало качество оказываемых услуг.

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#Новости#Роспотребнадзор#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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