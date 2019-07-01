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Почти 70 организаций региона получили 119 млн рублей под 3 - 7,5% годовых

1 июля 2019, 13:36
Фото: pixabay.com
В первом полугодии 2019 года Фонд микрофинансирования в Тюменской области выделил займов на 119 млн рублей. Тюменские предприниматели получили кредиты под 3 - 7,5% годовых.

С субъектами малого бизнеса за 6 месяцев текущего года был заключен 71 договор. В фонде отмечают, что поддержку получили начинающие бизнесмены без залога. В общей сложности бизнесмены могут получить до 5 млн рублей на развитие предпринимательства в регионе и пополнение оборотных средств.

Одним из успешных «стартапов» стала «Клиника на Губернской». Это новый медцентр в Комарово. Предприниматели приобрели на выделенные деньги офтальмологическое и отоларингологическое оборудование. Здесь работает 20 сотрудников. Имеется собственная лаборатория, позволяющая проводить 500 видов анализов.

Отмечается, что воспользоваться микрозаймами может любой предприниматель в Тюменской области.

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#Новости#Предприниматель#Кредиты#Александр Мязин#Экономика
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