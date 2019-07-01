Почти 70 организаций региона получили 119 млн рублей под 3 - 7,5% годовых

С субъектами малого бизнеса за 6 месяцев текущего года был заключен 71 договор. В фонде отмечают, что поддержку получили начинающие бизнесмены без залога. В общей сложности бизнесмены могут получить до 5 млн рублей на развитие предпринимательства в регионе и пополнение оборотных средств.