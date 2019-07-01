Почти 70 организаций региона получили 119 млн рублей под 3 - 7,5% годовых

С субъектами малого бизнеса за 6 месяцев текущего года был заключен 71 договор. В фонде отмечают, что поддержку получили начинающие бизнесмены без залога. В общей сложности бизнесмены могут получить до 5 млн рублей на развитие предпринимательства в регионе и пополнение оборотных средств.
Одним из успешных «стартапов» стала «Клиника на Губернской». Это новый медцентр в Комарово. Предприниматели приобрели на выделенные деньги офтальмологическое и отоларингологическое оборудование. Здесь работает 20 сотрудников. Имеется собственная лаборатория, позволяющая проводить 500 видов анализов.
Отмечается, что воспользоваться микрозаймами может любой предприниматель в Тюменской области.