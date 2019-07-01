На стройплощадке в ЯНАО произошел взрыв. Пострадало 6 человек

Жертв происшествия срочно отправила в больницы Нового Уренгоя. Возгорание газа произошло на 609 километре трассы Новый Уренгой — Пурпе недалеко от поселка Сывдарма. Ближайший населенный пункт находится в 30 километров от места взрыва.
Сообщается, что один из пострадавших потерял сознание. Другие подробности взрыва пока неизвестны. Размер возможного ущерба не называется.
На место ЧП вылетел борт санавиации из Тарко-Сале. На МИ-8 прибыли 5 врачей скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место взрыва, никаких работ по тушению возгорания не проводили. Сотрудники скорой помощи Пуровского района отметили, что сообщение об инциденте получили в 08:30.