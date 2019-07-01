На стройплощадке в ЯНАО произошел взрыв. Пострадало 6 человек

На место ЧП вылетел борт санавиации из Тарко-Сале. На МИ-8 прибыли 5 врачей скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место взрыва, никаких работ по тушению возгорания не проводили. Сотрудники скорой помощи Пуровского района отметили, что сообщение об инциденте получили в 08:30.