nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На стройплощадке в ЯНАО произошел взрыв. Пострадало 6 человек

1 июля 2019, 12:36
Фото: pixabay.com
Взрыв газа произошел на стройплощадке «ЛенГазСпецСтрой» в ЯНАО. По предварительным данным, взорвался баллон высокого давления. Пострадало 6 человек.
Сюжет
ЯНАО

Жертв происшествия срочно отправила в больницы Нового Уренгоя. Возгорание газа произошло на 609 километре трассы Новый Уренгой — Пурпе недалеко от поселка Сывдарма. Ближайший населенный пункт находится в 30 километров от места взрыва.

Сообщается, что один из пострадавших потерял сознание. Другие подробности взрыва пока неизвестны. Размер возможного ущерба не называется.

На место ЧП вылетел борт санавиации из Тарко-Сале. На МИ-8 прибыли 5 врачей скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место взрыва, никаких работ по тушению возгорания не проводили. Сотрудники скорой помощи Пуровского района отметили, что сообщение об инциденте получили в 08:30.

Материалы по теме
В Тюмени из-за угрозы взрыва эвакуировали ТРЦ «Фаворит»
#Новости#Взрывы#ЯНАО#МЧС#Ямал#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25