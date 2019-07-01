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До 60% россиян воздерживаются от крупных покупок и экономят деньги

1 июля 2019, 11:43
Фото: 1Mi
По данным ВЦИОМ, до 60% россиян считают, что нынешнее время не является благоприятным для больших покупок. У 25% респондентов обратное мнение, они готовы тратить деньги.

При этом до 75% опасаются брать кредиты и увеличивать долги, 13% готовы идти в банки и кредитные учреждения.

Еще 68% жителей страны сообщают о сокращении трат и накоплении денежных средств. 22% опрошенных готовы тратить деньги и сбережения на покупки или бизнес-проекты. Данные опроса были зафиксированы 27 июня.

Эксперты отмечают, что подобное поведение россиян связанно с сокращением реальных заработных плат и чувством неопределенности в экономике РФ. В конце июня министр экономического развития заявил об опасности дальнейшего увеличения потребительского кредитования. Он отметил, что доля трат россиян на кредиты достигает 40% их дохода, и в будущем эта доля будет расти.

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#Новости#Экономика#Россия#Александр Мязин#Общество
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