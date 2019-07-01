До 60% россиян воздерживаются от крупных покупок и экономят деньги

Эксперты отмечают, что подобное поведение россиян связанно с сокращением реальных заработных плат и чувством неопределенности в экономике РФ. В конце июня министр экономического развития заявил об опасности дальнейшего увеличения потребительского кредитования. Он отметил, что доля трат россиян на кредиты достигает 40% их дохода, и в будущем эта доля будет расти.