В Тюмени открыли прямое движение по новой развязке

На торжественном запуске объекта присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор, а также генеральный директор АО «Мостострой–11» Николай Руссу, по словам которого, новая развязка будет иметь круговое движение, а над кольцом разместится эстакада.
Помимо этого он рассказал, что несмотря на заявленные ранее сроки сдачи объекта, работы завершат раньше. Строители работают с опережением графика.
В следующем году строители приступят к соединению развязки с жилыми кварталами, которые построят в этом районе, добавил в свою очередь Александр Моор.
Глава Тюмени Руслан Кухарук говоря о развязке отметил, что ее ввод в эксплуатацию позитивно отразится на качестве жизни людей, так как она повысит транспортную доступность новых микрорайонов города.