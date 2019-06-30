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В Тюмени открыли прямое движение по новой развязке

30 июня 2019, 04:27
Фото: pixabay.com
В Тюмени запустили движение по новой развязке, которая расположена на пересечении улицы Монтажников с автодорогой «Тюмень-Боровский-Богандинский».
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Тюмень

На торжественном запуске объекта присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор, а также генеральный директор АО «Мостострой–11» Николай Руссу, по словам которого, новая развязка будет иметь круговое движение, а над кольцом разместится эстакада.

Помимо этого он рассказал, что несмотря на заявленные ранее сроки сдачи объекта, работы завершат раньше. Строители работают с опережением графика.

В следующем году строители приступят к соединению развязки с жилыми кварталами, которые построят в этом районе, добавил в свою очередь Александр Моор.

Глава Тюмени Руслан Кухарук говоря о развязке отметил, что ее ввод в эксплуатацию позитивно отразится на качестве жизни людей, так как она повысит транспортную доступность новых микрорайонов города.

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