Пострадавшие от паводка в Иркутской области начали получать денежные компенсации

Глава государства поручил местным властям как можно скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы люди не остались на улице к зиме. Кроме того, Владимир Путин добавил, что все пострадавшие от паводков объекты инфраструктуры, здравоохранения и образования нужно также оперативно восстановить.
Что же касается финансовой помощи пострадавшим от паводка, они должны начать получать выплаты незамедлительно, заявил президент России.
Вскоре после заявления Владимира Путина губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что из федерального бюджета на компенсацию пострадавшим от наводнения выделено более 662 млн рублей.
Он также рассказал, что первые выплаты начались сегодня, 30 июня. По его словам, каждый пострадавший получит по десять тысяч рублей. Судя по официальным спискам, пострадавшими от паводков числятся 3,6 тыс. человек. Помимо этого они получат социальные выплаты, предусмотренные областным законодательством в таких случаях. При этом приоритетной задачей остается восстановление жилья.
Паводок в Иркутской области начался 28 июня в Тулуне. Различные травмы получили порядка 350 человек, в том числе 32 ребенка. Погибли пять человек. В зоне подтопления оказалось около 4 тыс. домов.