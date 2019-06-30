Пострадавшие от паводка в Иркутской области начали получать денежные компенсации

Он также рассказал, что первые выплаты начались сегодня, 30 июня. По его словам, каждый пострадавший получит по десять тысяч рублей. Судя по официальным спискам, пострадавшими от паводков числятся 3,6 тыс. человек. Помимо этого они получат социальные выплаты, предусмотренные областным законодательством в таких случаях. При этом приоритетной задачей остается восстановление жилья.