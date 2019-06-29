В Тюмени Мерседес на скорости въехал в столб и перевернулся

28 июня ночью на тюменской трассе столкнулись Skoda и Нива. В результате ДТП пострадали 4 человека, двое в тяжелом состоянии. По информации ГИБДД, отечественный автомобиль решил развернуться на дороге около заправки, но не убедился в безопасности манёвра.