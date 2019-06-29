В Тюмени Мерседес на скорости въехал в столб и перевернулся

Паркетный внедорожник Мерседес въехал в столб, в результате пострадал 24-летний водитель. Он госпитализирован с травмой позвоночника. По словам некоторых очевидцев, автомобиль 1 раз перевернулся. На место происшествия прибыло сразу 4 экипажа ГИБДД. Молодого человека выводили из машины в наручниках.
По данным портала «Мегатюмень», у пострадавшего в машине изъяты наркотические средства. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
28 июня ночью на тюменской трассе столкнулись Skoda и Нива. В результате ДТП пострадали 4 человека, двое в тяжелом состоянии. По информации ГИБДД, отечественный автомобиль решил развернуться на дороге около заправки, но не убедился в безопасности манёвра.