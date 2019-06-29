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Орешкин обвинил Центробанк в незнании экономики и заявил о проблемах с кредитами

29 июня 2019, 09:37
Фото: Википедия
Министр экономического развития дал интервью журналистам по поводу его критики руководства ЦБ РФ. Он остро отреагировал на увеличение потребительского кредитования в стране и не согласился с тем, что это увеличивает рост экономики.

«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», - отметил Орешкин.

Недавно ЦБ заявил, что потребительское кредитование в 1 квартале 2019 года является драйвером роста ВВП. Между тем Орешкин отметил, что доля доходов, которые тратят жители страны на возврат займов, составляет до 40%. Если эта цифра будет расти, то можно забыть о росте сбережений у населения. Одной из задач ЦБ – обеспечить стабильность цен, для этого нужен баланс спроса на заёмные активы.

На данный момент потребкредитование растёт быстрее других видов займов. Орешкин отмечает, что люди берут новые кредиты для рефинансирования долгов и покупки иностранных товаров. По его мнению, ЦБ должен ограничить выдачу кредитов, которые в будущем принесут социальные проблемы.

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#Новости#Кредиты#ЦБ РФ#Население#Александр Мязин#Экономика
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