Орешкин обвинил Центробанк в незнании экономики и заявил о проблемах с кредитами

Недавно ЦБ заявил, что потребительское кредитование в 1 квартале 2019 года является драйвером роста ВВП. Между тем Орешкин отметил, что доля доходов, которые тратят жители страны на возврат займов, составляет до 40%. Если эта цифра будет расти, то можно забыть о росте сбережений у населения. Одной из задач ЦБ – обеспечить стабильность цен, для этого нужен баланс спроса на заёмные активы.