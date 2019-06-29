Орешкин обвинил Центробанк в незнании экономики и заявил о проблемах с кредитами

«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», - отметил Орешкин.
Недавно ЦБ заявил, что потребительское кредитование в 1 квартале 2019 года является драйвером роста ВВП. Между тем Орешкин отметил, что доля доходов, которые тратят жители страны на возврат займов, составляет до 40%. Если эта цифра будет расти, то можно забыть о росте сбережений у населения. Одной из задач ЦБ – обеспечить стабильность цен, для этого нужен баланс спроса на заёмные активы.
На данный момент потребкредитование растёт быстрее других видов займов. Орешкин отмечает, что люди берут новые кредиты для рефинансирования долгов и покупки иностранных товаров. По его мнению, ЦБ должен ограничить выдачу кредитов, которые в будущем принесут социальные проблемы.