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«Клиника Сибирская» заплатил пострадавшим тюменцам 5 млн рублей

28 июня 2019, 13:33
Фото: pixabay.com
Тюменская «Клиника Сибирская» получила более 50 жалоб по факту нарушения прав потребителей. По данным Роспотребнадзора 35 исковых заявлений уже рассмотрено.
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Тюмень

Городские суды присудили в пользу потерпевших 4,5 млн рублей в качестве компенсации за некачественные услуги населению. Ещё 6 заключений касаются выплаты более 500 тыс. рублей в пользу горожан.

Корреспонденты сайта «Наш город» в конце 2018 года смогли пообщаться с бывшими сотрудниками клиники. Медцентр старался навязать пациентам процедуры по снижению веса, лечению несуществующих болезней, и дорогостоящую диагностику. Тем, у кого не было денег на лечение предлагали взять кредит.

Основными работниками клиники были менеджеры, которых обучали врачебной терминологии. При этом текучка кадров была приличная. Для продажи услуг применялись методы агрессивного маркетинга.

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#Новости#Роспотребнадзор#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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