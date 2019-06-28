«Клиника Сибирская» заплатил пострадавшим тюменцам 5 млн рублей

Корреспонденты сайта «Наш город» в конце 2018 года смогли пообщаться с бывшими сотрудниками клиники. Медцентр старался навязать пациентам процедуры по снижению веса, лечению несуществующих болезней, и дорогостоящую диагностику. Тем, у кого не было денег на лечение предлагали взять кредит.