В Москве митингующие призвали пересмотреть "наркотическую" статью 228

Общество единодушно заступилось за Ивана Голунова и добилось снятия с него обвинений, заявил один из организаторов акции и председатель союза журналистов РФ Владимир Соловьев. Эта победа привела к тому, что мы теперь живем в новой стране, отметил телеведущий и подчеркнул важность этой демонстрации. Об этом сообщает Интерфакс.