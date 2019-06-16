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Posted 16 июня 2019, 14:11

Published 16 июня 2019, 14:11

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Москве митингующие призвали пересмотреть "наркотическую" статью 228

16 июня 2019, 14:11
Фото: видео youtube
В Москве более 1,6 тысяч человек приняли участие в митинге в честь освобождения журналиста Ивана Голунова. Согласованная уличная акция прошла в воскресенье, 16 июня. Мероприятие организовали городской Союз Журналистов и сотрудники российских государственных каналов.

Общество единодушно заступилось за Ивана Голунова и добилось снятия с него обвинений, заявил один из организаторов акции и председатель союза журналистов РФ Владимир Соловьев. Эта победа привела к тому, что мы теперь живем в новой стране, отметил телеведущий и подчеркнул важность этой демонстрации. Об этом сообщает Интерфакс.

Соловьев добавил, что ситуация, которая случилась в Голуновым, касается не только сотрудников средств массовой информации, но и всех граждан России. Телеведущий уверен, что необходимо внести изменения в уголовное законодательство РФ, чтобы не происходило аналогичных инцидентов, как с Голуновым.

С призывом к руководству страны пересмотреть «наркотическую» статью 228 УК РФ выступила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Она отметила, что сотрудники СМИ не просят себе каких-то особых преференций – они нуждаются в таких же правах, как у всех.

Во вторник, 11 июня уголовное дело против Ивана Голунова было прекращено, а сам он отпущен на свободу из-под домашнего ареста. Глава МВД Владимир Колокольцев попросил российского лидера Владимира Путина одобрить отстранение от должности генерал-майоров полиции - Юрия Девяткина и Андрея Пучкова, которые руководили борьбой с наркотиками в столице.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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