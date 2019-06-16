В Москве митингующие призвали пересмотреть "наркотическую" статью 228

Posted 16 июня 2019, 14:11
Published 16 июня 2019, 14:11
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Общество единодушно заступилось за Ивана Голунова и добилось снятия с него обвинений, заявил один из организаторов акции и председатель союза журналистов РФ Владимир Соловьев. Эта победа привела к тому, что мы теперь живем в новой стране, отметил телеведущий и подчеркнул важность этой демонстрации. Об этом сообщает Интерфакс.
Соловьев добавил, что ситуация, которая случилась в Голуновым, касается не только сотрудников средств массовой информации, но и всех граждан России. Телеведущий уверен, что необходимо внести изменения в уголовное законодательство РФ, чтобы не происходило аналогичных инцидентов, как с Голуновым.
С призывом к руководству страны пересмотреть «наркотическую» статью 228 УК РФ выступила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Она отметила, что сотрудники СМИ не просят себе каких-то особых преференций – они нуждаются в таких же правах, как у всех.
Во вторник, 11 июня уголовное дело против Ивана Голунова было прекращено, а сам он отпущен на свободу из-под домашнего ареста. Глава МВД Владимир Колокольцев попросил российского лидера Владимира Путина одобрить отстранение от должности генерал-майоров полиции - Юрия Девяткина и Андрея Пучкова, которые руководили борьбой с наркотиками в столице.