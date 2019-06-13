В Тюменской области рецидивист украл из грузовика кеги с пивом

Заявитель пояснил, что он на служебном грузовике перевозил кеги с пивом из Томской области в Тюмень. По дороге он решил отдохнуть у своего друга в одной из деревень Голышмановского округа. Пропажу груза он обнаружил утром. Из машины пропали три кеги с пивом. Ущерб составил более 8 тыс. рублей.