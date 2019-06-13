В Тюменской области рецидивист украл из грузовика кеги с пивом

Заявитель пояснил, что он на служебном грузовике перевозил кеги с пивом из Томской области в Тюмень. По дороге он решил отдохнуть у своего друга в одной из деревень Голышмановского округа. Пропажу груза он обнаружил утром. Из машины пропали три кеги с пивом. Ущерб составил более 8 тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе расследования сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина.
Задержанный пояснил, что он проник в кузов автомобиля через незапертую дверь прицепа и вытащил три пятидесятилитровые кеги с пивом, которые докатил до своего дома. Половину одной кеги подозреваемый успел выпить.
Мужчине за совершенное преступление грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.