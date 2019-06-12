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Тюменцы помогли утятам перейти оживленную трассу

12 июня 2019, 07:48
Фото: pixabay.com
В областной столице 11 июня горожане оказали помощь утятам, которые переходили скоростную дорогу в неположенном месте. Утка успела перейти препятствие, но малыши побоялись это сделать.
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Тюмень

Инцидент произошел на Тобольском тракте. Проезжающий мимо водитель решил помочь утятам и смог перевести их через две полосы автодороги. В этот момент другие автомобилисты остановились, чтобы их пропустить.

В результате семейству удалось благополучно добраться до водоёма.

Утки гораздо лучше чувствуют себя в воде. Птенцы имеют незатейливое пестрое оперение. Период роста и полного взросления занимает 30—35 дней. Уход за утками несложен, они неприхотливы и не привередливые в выборе корма. Очень важно - обеспечить им выход к воде, небольшую лужайку, теплое помещение в холодный сезон, не пуглива и не боится человека. Может жить даже в крупных городах.

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#Новости#Животные#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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