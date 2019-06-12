Тюменцы помогли утятам перейти оживленную трассу

Утки гораздо лучше чувствуют себя в воде. Птенцы имеют незатейливое пестрое оперение. Период роста и полного взросления занимает 30—35 дней. Уход за утками несложен, они неприхотливы и не привередливые в выборе корма. Очень важно - обеспечить им выход к воде, небольшую лужайку, теплое помещение в холодный сезон, не пуглива и не боится человека. Может жить даже в крупных городах.