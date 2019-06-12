Спасатели МЧС ведут поиск 10-летнего мальчика в реке Вагай. Он пропал вечером 11 июня

В летнее время в Тюменской области увеличивается число инцидентов в водоёмах. В 2018 году в реках и озёрах утонуло больше 10 детей. Многочисленные инциденты на набережной Туры в Тюмени подтолкнули местные власти установить лестницы и спасательные круги каждые 20 метров.