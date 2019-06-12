Спасатели МЧС ведут поиск 10-летнего мальчика в реке Вагай. Он пропал вечером 11 июня

Сообщается, что 10-летний мальчик пропал вечером 11 июня. Родители ребенка вызвали спасательные службы региона. Совместными усилиями с добровольцами специалисты МЧС ведут поиски ребенка. Спасатели точно не знают, что с ним произошло.
Известно, что около реки Вагай нашли его вещи. Поисковики склонны полагать, что он мог утонуть.
Отряд ТОСЭР работает на месте происшествия с раннего утра 12 июня, но поиски малыша пока безрезультатны.
В летнее время в Тюменской области увеличивается число инцидентов в водоёмах. В 2018 году в реках и озёрах утонуло больше 10 детей. Многочисленные инциденты на набережной Туры в Тюмени подтолкнули местные власти установить лестницы и спасательные круги каждые 20 метров.