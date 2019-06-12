Объемы переводов в российской системе быстрых платежей растет на 15-20% в неделю

ЦБ РФ полагает, что данная система позволит улучшить конкуренцию, снизит стоимость переводов для населения и позволит совершать покупки у юридических лиц. Почти все российские банки, подключённые к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, установили нулевой тариф на переводы в рамках системы. Проектом руководит Национальная система платёжных карт. С 2015 года системы переводов карт взаимодействуют с Visa и MasterCard. Это позволяет производить переводы не только в России, но и в другие страны мира.