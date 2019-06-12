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Объемы переводов в российской системе быстрых платежей растет на 15-20% в неделю

12 июня 2019, 08:52
Фото: pixabay.com
Система быстрых платежей еженедельно увеличивает объемы переводов на 15-20%. На данный момент транзакции можно провести через карты «Мир».

Большая часть операций проходит с помощью мобильных устройств. Это способствует росту интереса потребителей к подобным переводам. Система доступна в 15 банках страны. Ещё около 100 решают вопросы сертификации и тестов программных механизмов.

ЦБ РФ полагает, что данная система позволит улучшить конкуренцию, снизит стоимость переводов для населения и позволит совершать покупки у юридических лиц. Почти все российские банки, подключённые к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, установили нулевой тариф на переводы в рамках системы. Проектом руководит Национальная система платёжных карт. С 2015 года системы переводов карт взаимодействуют с Visa и MasterCard. Это позволяет производить переводы не только в России, но и в другие страны мира.

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#Новости#Денежные переводы#Банки#Александр Мязин#Экономика
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