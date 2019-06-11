Жители домов, в которых уже отключали воду, могут вновь остаться без водоснабжения

По словам начальника абонентской службы УСТЭК Виктора Заподовникова, до начала опрессовки все УК Тюмени были оповещены об обязательных для подготовки к отопительному периоду мероприятиях. Тем не менее некоторые управляющие компании во время первого этапа опрессовок не провели испытание внутридомовых систем на плотность и прочность в полном объеме.