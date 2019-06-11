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Жители домов, в которых уже отключали воду, могут вновь остаться без водоснабжения

11 июня 2019, 04:35
Фото: pixabay.com
Некоторые управляющие компании Тюмени не выполнили все подготовительные работы в период опрессовки. В связи с этим в областной столице могут по второму кругу начать отключать горячую воду. Об этом 7 июня заявил замглавы города Павел Перевалов.
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Тюмень

Он также пояснил, что на первом опрессовочном участке в Тюмени работы завершены. Однако некоторые управляющие компании, которые на нем находятся, не выполнили все подготовительные работы в период опрессовки.

По словам начальника абонентской службы УСТЭК Виктора Заподовникова, до начала опрессовки все УК Тюмени были оповещены об обязательных для подготовки к отопительному периоду мероприятиях. Тем не менее некоторые управляющие компании во время первого этапа опрессовок не провели испытание внутридомовых систем на плотность и прочность в полном объеме.

Помимо этого он призвал УК проводить все гидравлические испытания и проверки по графику.

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#Новости#Опрессовка#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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