Жители домов, в которых уже отключали воду, могут вновь остаться без водоснабжения

Он также пояснил, что на первом опрессовочном участке в Тюмени работы завершены. Однако некоторые управляющие компании, которые на нем находятся, не выполнили все подготовительные работы в период опрессовки.
По словам начальника абонентской службы УСТЭК Виктора Заподовникова, до начала опрессовки все УК Тюмени были оповещены об обязательных для подготовки к отопительному периоду мероприятиях. Тем не менее некоторые управляющие компании во время первого этапа опрессовок не провели испытание внутридомовых систем на плотность и прочность в полном объеме.
Помимо этого он призвал УК проводить все гидравлические испытания и проверки по графику.