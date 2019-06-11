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В Тобольске негостеприимная хозяйка украла у своей гостьи десятки тысяч рублей

11 июня 2019, 06:21
Фото: pixabay.com
В городе Тобольске осудили женщину, которая украла из сумки своей гостьи деньги.

По словам потерпевшей, вернувшись домой она обнаружила, что из ее сумки пропали 26 тыс. рублей, женщина обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании фигурантка полностью признала свою вину и подержала заявленное на предварительном слушании ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Федеральный судья Тобольского городского суда приговорил женщину, которая частично возместила причиненный материальный ущерб, к 60 часам обязательных работ.

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