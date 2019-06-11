В Тобольске негостеприимная хозяйка украла у своей гостьи десятки тысяч рублей

По словам потерпевшей, вернувшись домой она обнаружила, что из ее сумки пропали 26 тыс. рублей, женщина обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В судебном заседании фигурантка полностью признала свою вину и подержала заявленное на предварительном слушании ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.
Федеральный судья Тобольского городского суда приговорил женщину, которая частично возместила причиненный материальный ущерб, к 60 часам обязательных работ.