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В Ново-Патрушево построят второй детский сад

11 июня 2019, 11:32
Фото: Фото с официального сайта ТДСК
Семейным жителям «заткадья», в частности микрорайона «Ново-Патрушево», повезло – в ближайшие годы там появится еще один детский сад.

Управление капитального строительства Тюменской области накануне объявило открытый конкурс на право выполнения изыскательных работ и разработку проекта по этому объекту.

Региональные власти готовы потратить на процедуру подготовительного этапа строительства почти 7 млн рублей. При этом, согласно документации, это учебное заведение будет построено с использованием проектной документации «замороженного» детсада в районе ул. Суходолье, на котором только возобновляются все работы. А это означает, что, предположительно, здание будет рассчитано на 240-260 дошкольников.

В условиях закупки не указаны точные характеристики будущего заведения. Известно только, что в нем должно быть 5 этажей (два из них – подвал и технический чердак). Площадь здания составит 7,2 тыс. кв.м.

Между тем это будет уже второй детский сад в «Ново-Патрушево». В сентябре прошлого года открылся детсад «Три богатыря» от застройщика района ТДСК. В нем сейчас занимаются более 600 дошкольников.

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#Новости#Строительство#Детский сад#Тюмень#Эксклюзив#Анна Кушнир#Общество
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