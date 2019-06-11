В Ново-Патрушево построят второй детский сад

Управление капитального строительства Тюменской области накануне объявило открытый конкурс на право выполнения изыскательных работ и разработку проекта по этому объекту.
Региональные власти готовы потратить на процедуру подготовительного этапа строительства почти 7 млн рублей. При этом, согласно документации, это учебное заведение будет построено с использованием проектной документации «замороженного» детсада в районе ул. Суходолье, на котором только возобновляются все работы. А это означает, что, предположительно, здание будет рассчитано на 240-260 дошкольников.
В условиях закупки не указаны точные характеристики будущего заведения. Известно только, что в нем должно быть 5 этажей (два из них – подвал и технический чердак). Площадь здания составит 7,2 тыс. кв.м.
Между тем это будет уже второй детский сад в «Ново-Патрушево». В сентябре прошлого года открылся детсад «Три богатыря» от застройщика района ТДСК. В нем сейчас занимаются более 600 дошкольников.