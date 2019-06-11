В Ново-Патрушево построят второй детский сад

Региональные власти готовы потратить на процедуру подготовительного этапа строительства почти 7 млн рублей. При этом, согласно документации, это учебное заведение будет построено с использованием проектной документации «замороженного» детсада в районе ул. Суходолье, на котором только возобновляются все работы. А это означает, что, предположительно, здание будет рассчитано на 240-260 дошкольников.