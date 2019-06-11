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Тюменка, сбившая пенсионера, получила ограничение свободы

11 июня 2019, 12:53
Фото: pixabay.com
В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областной прокуратуры, ее признали виновной в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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Тюмень

Инцидент произошел 21 марта текущего года. Тюменка на Honda Civic на нерегулируемом перекрестке на улице Механической - улице М.Горького при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и по неосторожности сбила 79-летнего пешехода.

Пострадавшему диагностировали переломы костей таза.

Автомобилистка свою вину в ДТП признала.

Суд назначил ей 10 месяцев ограничения свободы. В это время ей нельзя менять место жительства без согласия инспекции, выезжать из города. Также он должна находиться дома с 22 часов до 6 утра и раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Суд также взыскал с нее в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей морального вреда.

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