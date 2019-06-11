Тюменка, сбившая пенсионера, получила ограничение свободы

Суд назначил ей 10 месяцев ограничения свободы. В это время ей нельзя менять место жительства без согласия инспекции, выезжать из города. Также он должна находиться дома с 22 часов до 6 утра и раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.