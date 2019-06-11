СМИ сообщает о выемке документов в главном «печатном станке Тюменской области»

По информации издания, главу ТИД Алексея Двизова подозревают в крупном уклонении уплаты от налогов, он стал подозреваемым в рамках уголовного дела по статье 199 УК РФ, наказание по которой предполагает до 6 лет лишения свободы. К слову, чиновник является членом Общественного совета при УМВД России по Тюменской области.
В следственном комитете информацию пока не подтверждают – все руководство в данный момент находится на совещании.
Согласно данным из открытых источников, против компании по налоговой задолженности заведено 19 исполнительных производств на сумму 23,5 млн рублей. С 2016 года счета компании в «Сбербанке» и «Запсибкомбанке» блокировались более 150 раз по требованию налоговой. Между тем, по сообщению инсайдеров, еще в 2016 году налоговики выставляли «Тюменскому издательскому дому» претензию на сумму 5 млн рублей.
Предприятие является убыточным уже более пяти лет, при этом убыток является прогрессирующим. В 2013 году он составлял 2,7 млн рублей, в следующем году – уже 11,1 млн, в 2015 – 14,1 млн.
А вот в 2016 убыток стал поменьше – «всего» 8,4 млн рублей. Именно тогда по требованию налоговой впервые были арестованы счета компании. В тот же момент на предприятии начались серьезные задержки по зарплате.
В 2017 году убыток вырос до рекордных для ТИДа 13,9 млн рублей. Именно за этот период ТИД ухитрился выплатить 19 млн 91,72 тыс. рублей налогов. За шесть лет, пока Алексей Двизов возглавлял ТИД, убыток компании вырос на 11,2 млн рублей.
Между тем ТИД является типографией 35печатных изданий. Среди них – «Тюменская курьер», «Тюменские известия», «Тобольская правда», «Ямская слобода», журналы «Врата Сибири» и «Сибирское богатство». За пять лет предприятие заработало на госконтрактах около 10 млн рублей.