СМИ сообщает о выемке документов в главном «печатном станке Тюменской области»

Согласно данным из открытых источников, против компании по налоговой задолженности заведено 19 исполнительных производств на сумму 23,5 млн рублей. С 2016 года счета компании в «Сбербанке» и «Запсибкомбанке» блокировались более 150 раз по требованию налоговой. Между тем, по сообщению инсайдеров, еще в 2016 году налоговики выставляли «Тюменскому издательскому дому» претензию на сумму 5 млн рублей.