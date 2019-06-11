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Несколько построек и частный дом сгорели в Тюмени на улице Заозерной

11 июня 2019, 10:38
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 11 июня около 10:00 загорелся частный дом. Огонь разрушил несколько построек на улице Заозерной, 97.
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Тюмень

По словам очевидцев, первые машины МЧС прибыли на срочный вызов через 9 минут. Пламя охватило частный дом, гараж и несколько небольших построек. Площадь пожара составила более 150 квадратных метров. На место ЧП прибыли 6 машин спасателей и 25 человек личного состава.

В момент тушения из бани были эвакуированы несколько человек. В ходе тушения удалось воспрепятствовать распространению пламени на другие дома. Пострадавших нет. На месте ЧП работают дознаватели. Им предстоит определить причины возникновения огня.

В областной столице 8 июня на Маяке сгорел большой дом. Специалистам МЧС потребовалось около часа, чтобы ликвидировать ЧП. По предварительным данным всему виной неосторожное обращение с огнём.

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#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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