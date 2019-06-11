Несколько построек и частный дом сгорели в Тюмени на улице Заозерной

По словам очевидцев, первые машины МЧС прибыли на срочный вызов через 9 минут. Пламя охватило частный дом, гараж и несколько небольших построек. Площадь пожара составила более 150 квадратных метров. На место ЧП прибыли 6 машин спасателей и 25 человек личного состава.
В момент тушения из бани были эвакуированы несколько человек. В ходе тушения удалось воспрепятствовать распространению пламени на другие дома. Пострадавших нет. На месте ЧП работают дознаватели. Им предстоит определить причины возникновения огня.
В областной столице 8 июня на Маяке сгорел большой дом. Специалистам МЧС потребовалось около часа, чтобы ликвидировать ЧП. По предварительным данным всему виной неосторожное обращение с огнём.