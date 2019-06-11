Через 5 дней МВД прекратило уголовное дело против журналиста Голунова. Он свободен

Информацию подтвердил министр МВД России Владимир Колокольцев. Он отметил, что это произошло из-за недоказанности его участия в совершении преступления. По данным Интерфакс, незадолго до объявления решения журналиста повезли из ГУ МВД Москвы.
Ряд экспертов отмечает, что подобное решение может означать, что крупную партию наркотиков журналисты действительно подбросили.
Иван Голунов был задержан 6 июня. Следователи изъяли у него мефедрон и кокаин. Позже стало известно, что при экспертизе смыва рук и ногтей подозреваемого наркотики не обнаружены. Более того, при публикации фото из квартиры Голунова его знакомые и родственники отметили, что 8 фотографий не из его дома. Это подтвердили в МВД.