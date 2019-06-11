Через 5 дней МВД прекратило уголовное дело против журналиста Голунова. Он свободен

Иван Голунов был задержан 6 июня. Следователи изъяли у него мефедрон и кокаин. Позже стало известно, что при экспертизе смыва рук и ногтей подозреваемого наркотики не обнаружены. Более того, при публикации фото из квартиры Голунова его знакомые и родственники отметили, что 8 фотографий не из его дома. Это подтвердили в МВД.