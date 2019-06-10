Жительница Ишима хотела сохранить деньги, но потеряла 28 тысяч рублей

Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил, что с ее счета пытаются снять крупную сумму денег. И пояснил, чтобы она не потеряла деньги, надо назвать номер карты и пришедший пин-код.