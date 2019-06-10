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Жительница Ишима хотела сохранить деньги, но потеряла 28 тысяч рублей

10 июня 2019, 09:36
Фото: pixabay.com
В Ишиме следователь возбудил уголовное дело по факту кражи. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, жертвой мошенника стала местная жительница.
Сюжет
Тюмень

Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил, что с ее счета пытаются снять крупную сумму денег. И пояснил, чтобы она не потеряла деньги, надо назвать номер карты и пришедший пин-код.

Жительница Ишима послушала его и передала данные. После разговора ей пришло сообщение о снятии 28 тысяч рублей.

Она обратилась к стражам правопорядка. В настоящее время они устанавливают личность, причастную к преступлению.

Полицейские настоятельно рекомендуют ни в коем случае не передавать личные данные неизвестным. Всю информацию проверять и перезванивать в отделение банка вашего населенного пункта.

Если вы подозреваете о совершенных в отношении вас мошеннических действиях, незамедлительно обратитесь в полицию.

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