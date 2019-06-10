В Тюмени открыли переправу, соединяющую Мыс и Лесобазу. Пешеходы идут бесплатно

Для передвижения по переправе необходимо заплатить 30 рублей, пешком - бесплатно. Она была закрыта из-за соображений безопасности. В Туре из-за весеннего паводка в мае начал повышаться уровень воды. В результате проезд временно ограничили почти на месяц. В настоящее время за уровнем воды следят почти ежедневно.