Тюменцы примут участие в фестивале воздухоплавателей в республике Коми

Участие в фестивале примут и пилоты из Тюменской области, это владельцы собственных парков воздушных шаров Михаил Петров, Александр Сахаров и Сергей Шабанов. Помимо тюменцев в показательных выступлениях на аэростатах объединятся воздухоплаватели из Казахстана, а также из различных городов России, в том числе Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Калининграда и других.