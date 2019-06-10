Тюменцы примут участие в фестивале воздухоплавателей в республике Коми

Участие в фестивале примут и пилоты из Тюменской области, это владельцы собственных парков воздушных шаров Михаил Петров, Александр Сахаров и Сергей Шабанов. Помимо тюменцев в показательных выступлениях на аэростатах объединятся воздухоплаватели из Казахстана, а также из различных городов России, в том числе Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Калининграда и других.
Программа мероприятия будет состоять из нескольких блоков. В первом из них, который будет называться «Небо», участники продемонстрируют свои силы в конкурсах на лучшего воздушного змея, детскую и взрослую аэройогу, шаромоделирование.
В блоке «Земля» состоится экскурсия «Ыбские легенды», кроме того, участники и гости мероприятия смогут попробовать национальную уху и принять участие в различных мастер-классах.