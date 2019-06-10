nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы примут участие в фестивале воздухоплавателей в республике Коми

10 июня 2019, 05:35
Фото: pixabay.com
В селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми 22 и 23 июня пройдет третий всероссийский фестиваль воздухоплавателей «Живой воздух». Мероприятие состоится в Финно-угорском этнопарке.
Сюжет
Тюмень

Участие в фестивале примут и пилоты из Тюменской области, это владельцы собственных парков воздушных шаров Михаил Петров, Александр Сахаров и Сергей Шабанов. Помимо тюменцев в показательных выступлениях на аэростатах объединятся воздухоплаватели из Казахстана, а также из различных городов России, в том числе Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Калининграда и других.

Программа мероприятия будет состоять из нескольких блоков. В первом из них, который будет называться «Небо», участники продемонстрируют свои силы в конкурсах на лучшего воздушного змея, детскую и взрослую аэройогу, шаромоделирование.

В блоке «Земля» состоится экскурсия «Ыбские легенды», кроме того, участники и гости мероприятия смогут попробовать национальную уху и принять участие в различных мастер-классах.

Материалы по теме
Воздушный шар приземлился на трассе в Тюменской области (ВИДЕО)
#Новости#Воздухоплавание#Спорт#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25