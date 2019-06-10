Тюменцы могут обменять железную мелочь на памятные монеты или бумажные деньги

Обменять монеты можно в «Сургутнефтегазбанке», КБ «Пойдем», «Газпромбанке». В ПАО «Промсвязьбанк» акция стартует 24 июня, в АО «Райффайзенбанк» - 1 июля.
В настоящее время в обращении по всей стране находятся 66,9 млрд монет на сумму более 102 млрд рублей. В прошлом году в Тюменской области, Югре и Ямале было выдано 184 млн рублей монетами, однако в систему вернулось лишь 15% из них.
Также стало известно, что в России монеты низких номиналов в обращение практически не возвращаются. В прошлом году, когда тюменцы могли получить в обмен на старые монеты банкноты, посвященные чемпионату мира по футболу в России, в областной столице сдали 4 млн монет.