Тюменские хозяйства увеличили реализацию местной рыбы до 3 тыс тонн

Рыбоводством в регионе занимаются «Пышма-96», «Казанская рыба» и «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство». Большая часть рыбы, поставляемая в торговые точки Тюмени от местных производителей сосредоточена здесь.
Отмечается, что в прошлом году рыбоводы произвели 3 тыс. тонн рыбы – это в 2,6 раза больше целевого показателя, который был установлен для Тюменской области. Количество переработанной рыбы увеличивается шестой год подряд. В 2012 году общий объём составил 681 тонну.
В департаменте АПК региона отметили, что в дальнейшем предполагается рост этого вида производства.
Между тем, продукты из рыбы и консервы подорожали в Тюменской области на 6% за год.