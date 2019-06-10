Тюменские хозяйства увеличили реализацию местной рыбы до 3 тыс тонн

Отмечается, что в прошлом году рыбоводы произвели 3 тыс. тонн рыбы – это в 2,6 раза больше целевого показателя, который был установлен для Тюменской области. Количество переработанной рыбы увеличивается шестой год подряд. В 2012 году общий объём составил 681 тонну.