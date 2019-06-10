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Тюменские хозяйства увеличили реализацию местной рыбы до 3 тыс тонн

10 июня 2019, 13:26
Фото: pixabay.com
В тюменских магазинах увеличились продажи местной рыбы. В Тюменской области три предприятия поставляют большую часть продукции на местные прилавки.
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Тюмень

Рыбоводством в регионе занимаются «Пышма-96», «Казанская рыба» и «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство». Большая часть рыбы, поставляемая в торговые точки Тюмени от местных производителей сосредоточена здесь.

Отмечается, что в прошлом году рыбоводы произвели 3 тыс. тонн рыбы – это в 2,6 раза больше целевого показателя, который был установлен для Тюменской области. Количество переработанной рыбы увеличивается шестой год подряд. В 2012 году общий объём составил 681 тонну.

В департаменте АПК региона отметили, что в дальнейшем предполагается рост этого вида производства.

Между тем, продукты из рыбы и консервы подорожали в Тюменской области на 6% за год.

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#Новости#Производство#Рыба#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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