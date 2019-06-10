Таксист в Тюмени «подрабатывал» кражами и незаконной регистрацией мигрантов

Из материалов объединенного в одно производство дела следует, что в марте прошлого года фигурант уголовного дела получил заказ от клиентки. После того, как он довез ее до места, они продолжали общение. Через несколько дней он, уходя от своей новой знакомой, забрал с собой ее мобильный телефон и сдал его в комиссионку.