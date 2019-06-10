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Таксист в Тюмени «подрабатывал» кражами и незаконной регистрацией мигрантов

10 июня 2019, 05:56
Фото: pixabay.com
В Тюмени осудят 23-летнего таксиста, который обвиняется в краже и фиктивной постановке на учёт иностранных мигрантов.
Сюжет
Тюмень

Из материалов объединенного в одно производство дела следует, что в марте прошлого года фигурант уголовного дела получил заказ от клиентки. После того, как он довез ее до места, они продолжали общение. Через несколько дней он, уходя от своей новой знакомой, забрал с собой ее мобильный телефон и сдал его в комиссионку.

Гаджет удалось вернуть девушке, и мировой судья прекратил дело, назначив парню штраф в размере 7 тыс. рублей. Однако таксист штраф так и не уплатил, после чего дело направили в органы расследования для привлечения молодого человека к уголовной ответственности.

Кроме того, в том же году обвиняемый, через отделение миграции, предоставил уведомления о прибытии к нему в дом 12 мигрантов. При этом он не планировал предоставлять им жильё для проживания.

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