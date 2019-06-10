Мошенники похитили у тюменского бизнесмена 250 тыс. рублей с трех банковских счетов

Отмечается, что денежные средства пропали с трёх счетов. Злоумышленники действовали по стандартной схеме – они позвонили предпринимателю на мобильный телефон и представились сотрудниками банка. Использовав вирусное приложение им удалось снять с его счетов 145 тыс. рублей и 1,5 тыс. евро.
Выявив пропажу денежных средств, пострадавший обратился к сотрудникам полиции. На основании заявления возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ. Ведется поиск злоумышленников.
Мошенники часто представляются сотрудниками банков. Они просят назвать секретные данные банковских счетов или скачать определенные приложения на телефон под предлогом остановки несанкционированного взлома и хищения денег.