Мошенники похитили у тюменского бизнесмена 250 тыс. рублей с трех банковских счетов

Отмечается, что денежные средства пропали с трёх счетов. Злоумышленники действовали по стандартной схеме – они позвонили предпринимателю на мобильный телефон и представились сотрудниками банка. Использовав вирусное приложение им удалось снять с его счетов 145 тыс. рублей и 1,5 тыс. евро.