Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Журналиста доставили в суд вечером 8 июня после обследования в больнице. По словам адвокатов он был в очень плохом состоянии, сотрудники «скорой» которую вызвали в СИЗО предполагали переломы ребер и сотрясение мозга.
Однако после МРТ и медицинского обследования главный врач 71-й городской больницы Александр Мясников объявил, что обвиняемому не требуется госпитализация и он может принять участие в судебном заседании.
В суде Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотики и не имел к ним отношения. Он отметил, что с момента задержания не оказывал сопротивления. Журналист также рассказал, что ему поступали угрозы, связанные с новой статьей о похоронном бизнесе. По его словам, 6 июня он сдал заметку редактору и в этот же день был задержан, сообщают «Ведомости».
На ознакомление с делом перед судом адвокатам предоставили всего 15 минут. По словам юриста Ольги Динзе, следствие предоставило им для ознакомления 100 страниц. Ходатайство о перерыве для согласования действий с подозреваемым суд также отклонил.
Адвокаты ходатайствовали и о том, чтобы Голунов был отпущен из-под стражи, поскольку с момента его задержания прошло более 48 часов, а протокол был составлен не сразу. Это ходатайство также было отклонено.
Голунов был задержан 6 июня в Москве. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям - о покушении на преступление и о сбыте наркотических средств в крупном размере. Как утверждает МВД, при себе у журналиста было более 4 г наркотического вещества метилэфедрона, а при обыске в квартире Голунова обнаружилось свыше 5 г кокаина. Как сообщил в суде прокурор, обвиняемому грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.