nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

9 июня 2019, 07:48
Фото: 1Mi
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова суд отправил под домашний арест, не удовлетворив ходатайство следствия – оставить его под стражей.
Сюжет
Суд

Журналиста доставили в суд вечером 8 июня после обследования в больнице. По словам адвокатов он был в очень плохом состоянии, сотрудники «скорой» которую вызвали в СИЗО предполагали переломы ребер и сотрясение мозга.

Однако после МРТ и медицинского обследования главный врач 71-й городской больницы Александр Мясников объявил, что обвиняемому не требуется госпитализация и он может принять участие в судебном заседании.

В суде Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотики и не имел к ним отношения. Он отметил, что с момента задержания не оказывал сопротивления. Журналист также рассказал, что ему поступали угрозы, связанные с новой статьей о похоронном бизнесе. По его словам, 6 июня он сдал заметку редактору и в этот же день был задержан, сообщают «Ведомости».

На ознакомление с делом перед судом адвокатам предоставили всего 15 минут. По словам юриста Ольги Динзе, следствие предоставило им для ознакомления 100 страниц. Ходатайство о перерыве для согласования действий с подозреваемым суд также отклонил.

Адвокаты ходатайствовали и о том, чтобы Голунов был отпущен из-под стражи, поскольку с момента его задержания прошло более 48 часов, а протокол был составлен не сразу. Это ходатайство также было отклонено.

Голунов был задержан 6 июня в Москве. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям - о покушении на преступление и о сбыте наркотических средств в крупном размере. Как утверждает МВД, при себе у журналиста было более 4 г наркотического вещества метилэфедрона, а при обыске в квартире Голунова обнаружилось свыше 5 г кокаина. Как сообщил в суде прокурор, обвиняемому грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Материалы по теме
В Москве и Тюмени протестуют против задержания журналиста Ивана Голунова Что известно о задержании журналиста Ивана Голунова
#Новости#Журналисты#Журналистика#Суд#Наркотики#Москва#Тюмень#Юрий Норицын#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25