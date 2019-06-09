Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Голунов был задержан 6 июня в Москве. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям - о покушении на преступление и о сбыте наркотических средств в крупном размере. Как утверждает МВД, при себе у журналиста было более 4 г наркотического вещества метилэфедрона, а при обыске в квартире Голунова обнаружилось свыше 5 г кокаина. Как сообщил в суде прокурор, обвиняемому грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.