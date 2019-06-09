Тюменцы смогут обратиться к Путину 20 июня

20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства ответит на вопросы граждан по общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране и мире.
Вопросы принимают по телефону, через СМС или ММС-сообщения, а также через сайт программы или мобильное приложение.
Обращения к «Прямой линии» принимаются в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», там можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.
Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».
Вопросы уже можно отправлять прямо сейчас и до окончания программы 20 июня. Если повезет они будут заданы президенту в ходе прямого эфира.
Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный.
Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.
Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.
С 9 июня вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва – Путину».
В прошлом году прямая линия прошла раньше – 7 июня.