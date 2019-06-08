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Российская оборонка возвращается в 90-е. Падает выпуск самолетов и электроники

8 июня 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
В 90-е годы в России началось сокращение зарплат и увольнения рабочих из предприятий ВПК. Некоторые заводы превратили в ТРЦ и магазины. На данный момент эти производства готовятся сокращать рабочую неделю.

Рабочих петербургского завода «Техприбор», выпускающего оборудование для ВКС и самолетов, с 1 июня переводят на сокращенную трудовую неделю. Руководители организации отмечают, что в ближайшем времени зарплата сотрудников упадёт на 20%. Предприятие «Ростеха» обеспечивает работой 1,5 тыс. человек.

Количество контрактов упало на 22%, авансирования от Минобороны на 8-15%. При этом рынок электроники в России составляет $2,5-3 млрд в год и является одним из конкурентоспособных производств.

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В 2019 году в России резко снижается производство самолетов и вертолетов. Большая часть машин ранее поставлялась для Минобороны, но на данный момент оборонный бюджет сокращается. В результате индекс высокотехнологичных производств в России упал на 5%. Снижение зарплат и общего уровня финансирования снизит квалификацию кадров и заморозит новые разработки в системе ВПК России.

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#Новости#Самолеты#Производство#Электроника#Александр Мязин#Политика
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