Российская оборонка возвращается в 90-е. Падает выпуск самолетов и электроники

Рабочих петербургского завода «Техприбор», выпускающего оборудование для ВКС и самолетов, с 1 июня переводят на сокращенную трудовую неделю. Руководители организации отмечают, что в ближайшем времени зарплата сотрудников упадёт на 20%. Предприятие «Ростеха» обеспечивает работой 1,5 тыс. человек.
Количество контрактов упало на 22%, авансирования от Минобороны на 8-15%. При этом рынок электроники в России составляет $2,5-3 млрд в год и является одним из конкурентоспособных производств.
Судостроитель АО «Новая эра» сократил выручку в 5 раз и вынужден увольнять работников.
В 2019 году в России резко снижается производство самолетов и вертолетов. Большая часть машин ранее поставлялась для Минобороны, но на данный момент оборонный бюджет сокращается. В результате индекс высокотехнологичных производств в России упал на 5%. Снижение зарплат и общего уровня финансирования снизит квалификацию кадров и заморозит новые разработки в системе ВПК России.