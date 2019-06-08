Российская оборонка возвращается в 90-е. Падает выпуск самолетов и электроники

В 2019 году в России резко снижается производство самолетов и вертолетов. Большая часть машин ранее поставлялась для Минобороны, но на данный момент оборонный бюджет сокращается. В результате индекс высокотехнологичных производств в России упал на 5%. Снижение зарплат и общего уровня финансирования снизит квалификацию кадров и заморозит новые разработки в системе ВПК России.