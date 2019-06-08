Минстрой: когда-нибудь в России будут отключать горячую воду раз в два года

Он отметил, что полностью избежать различных отключений горячей воды и тепла невозможно. Это связанно с уровнем эксплуатации сетей, техническими решениями и проведением ремонтов. В будущем сроки проведения таких работ снизятся.
В некоторых районах Москвы отключения горячей воды уже происходит один раз в два года. Представитель Минстроя отметил, что к данному показателю нужно стремиться. Между тем плановые отключения в столице начались с 13 мая и продолжаются в отдельных районах 10 дней.
С 2011 года в планах работников ЖКХ был установлен срок отключения – 14 дней. До этого он составлял – 21 день.
В Тюмени отключения горячей воды начались с 20 мая. До 23 августа работы в сетях горячей воды проведут в 7 частях города.