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Минстрой: когда-нибудь в России будут отключать горячую воду раз в два года

8 июня 2019, 06:00
Фото: ВКонтакте
Замглавы Минстроя пообещал, что в ближайшем будущем отключение горячей воды для россиян не будет превышать одного раза в 2 года.

Он отметил, что полностью избежать различных отключений горячей воды и тепла невозможно. Это связанно с уровнем эксплуатации сетей, техническими решениями и проведением ремонтов. В будущем сроки проведения таких работ снизятся.

В некоторых районах Москвы отключения горячей воды уже происходит один раз в два года. Представитель Минстроя отметил, что к данному показателю нужно стремиться. Между тем плановые отключения в столице начались с 13 мая и продолжаются в отдельных районах 10 дней.

С 2011 года в планах работников ЖКХ был установлен срок отключения – 14 дней. До этого он составлял – 21 день.

В Тюмени отключения горячей воды начались с 20 мая. До 23 августа работы в сетях горячей воды проведут в 7 частях города.

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#Новости#Горячая вода#Отключение#Александр Мязин#Общество
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