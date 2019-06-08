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Что известно о задержании журналиста Ивана Голунова

8 июня 2019, 13:45
Фото: profjur.org
Журналист был задержан полицией 6 июня. По данным МВД, у него нашли наркотики. В квартире, в которой провели обыск, обнаружили лабораторию, но как позже выяснилось на кадрах оперативной съемки была чужая квартира. По данным СМИ, журналисту потребовалась медицинская помощь.

В то время, когда в Петербурге проходил международный экономический форум, 6 июня в Москве сотрудники полиции задержали журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Как позже заявили его коллеги, задержание могло быть связано с деятельностью журналиста – он проводил расследования.

При досмотре полицейские будто бы нашли у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Журналист заявил, что пакет не его.

Позднее в сеть попали кадры обыска в квартире Голунова.

Полиция опубликовала фотографии якобы из квартиры журналиста, на которых запечатлена нарколаборатория. Однако в последствии МВД признало, что из 9 опубликованных фотографий только 1 была сделана в квартире Голунова.

Сам Голунов заявил, что полицейские избили его, не вызывали скорую и адвоката, а также отказались сделать смывы с рук, чтобы узнать, прикасался он к наркотикам или нет. Корреспондент утверждает, что пакет ему подкинули, сообщает издание inkazan.ru.

Начальник управления информации и общественных связей столичного главка Юрий Титов назвал не соответствующим действительности утверждения некоторых СМИ, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем Telegram-канале о том, что журналисту Meduza Ивану Голунову стало плохо, однако полиция не сразу пустила к нему врачей.

Когда врачам «скорой» все же удалось осмотреть журналиста, они отметили что у Голунова подозрение на перелом ребер и сотрясение головного мозга и что ему необходима госпитализация, пишет Чиков.

А тем временем следствие потребовало от адвоката Дмитрия Джулая подписку о неразглашении, чтобы информация о состоянии журналиста не просочилась в СМИ.

Аналогичную подписку о неразглашении потребовали и у второго адвоката Голунова Ольги Динзе.

В Тюмени и других городах страны прошли акции и пикеты с требованием освободить журналиста. Кроме того, была опубликована петиция адресованная Министерству внутренних дел, Главному управлению министерства внутренних дел по городу Москве, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету, от журналистского сообщества которую подписало более 3,5 тыс человек.

Политолог, доктор политических наук Юлий Нисневич прокомментировал ситуацию в силовых структурах.

На мой взгляд это очередной пример полного бардака, который у нас происходит, причем бардака профессионального. Пусть даже всем очевидно, что это все сконструировано, но зачем размещать фотографию, с которой тебя тут же поймают за руку? Это просто глупо. И подобные фокусы действительно не украшают страну в глазах тех, кто сегодня приехал на Петербургский форум.

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#Новости#Журналисты#МВД#Задержание#Москва#Юрий Норицын#Политика
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