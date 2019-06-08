Что известно о задержании журналиста Ивана Голунова

В то время, когда в Петербурге проходил международный экономический форум, 6 июня в Москве сотрудники полиции задержали журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Как позже заявили его коллеги, задержание могло быть связано с деятельностью журналиста – он проводил расследования.
При досмотре полицейские будто бы нашли у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Журналист заявил, что пакет не его.
Позднее в сеть попали кадры обыска в квартире Голунова.
Полиция опубликовала фотографии якобы из квартиры журналиста, на которых запечатлена нарколаборатория. Однако в последствии МВД признало, что из 9 опубликованных фотографий только 1 была сделана в квартире Голунова.
Сам Голунов заявил, что полицейские избили его, не вызывали скорую и адвоката, а также отказались сделать смывы с рук, чтобы узнать, прикасался он к наркотикам или нет. Корреспондент утверждает, что пакет ему подкинули, сообщает издание inkazan.ru.
Начальник управления информации и общественных связей столичного главка Юрий Титов назвал не соответствующим действительности утверждения некоторых СМИ, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого.
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем Telegram-канале о том, что журналисту Meduza Ивану Голунову стало плохо, однако полиция не сразу пустила к нему врачей.
Когда врачам «скорой» все же удалось осмотреть журналиста, они отметили что у Голунова подозрение на перелом ребер и сотрясение головного мозга и что ему необходима госпитализация, пишет Чиков.
А тем временем следствие потребовало от адвоката Дмитрия Джулая подписку о неразглашении, чтобы информация о состоянии журналиста не просочилась в СМИ.
Аналогичную подписку о неразглашении потребовали и у второго адвоката Голунова Ольги Динзе.
В Тюмени и других городах страны прошли акции и пикеты с требованием освободить журналиста. Кроме того, была опубликована петиция адресованная Министерству внутренних дел, Главному управлению министерства внутренних дел по городу Москве, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету, от журналистского сообщества которую подписало более 3,5 тыс человек.
Политолог, доктор политических наук Юлий Нисневич прокомментировал ситуацию в силовых структурах.
На мой взгляд это очередной пример полного бардака, который у нас происходит, причем бардака профессионального. Пусть даже всем очевидно, что это все сконструировано, но зачем размещать фотографию, с которой тебя тут же поймают за руку? Это просто глупо. И подобные фокусы действительно не украшают страну в глазах тех, кто сегодня приехал на Петербургский форум.