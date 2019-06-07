В Тюмени квартет обокрал магазины и получил реальные сроки

Группировка приехала в Тюмень из столицы Урала. Все произошло в мае 2018 года. Сначала они совершили семь краж из торговых центров. В специальный пакет, позволявший им пройти через антикражные ворота беспрепятственно, квартет скидывала обувь, футболки и джинсы.
На следующий день они вернулись в магазин, где ранее украли обувь. Работники узнали этих господ, так как до этого обнаружили пустые коробки из-под обуви и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Уведомили об этом охрану. Когда воришки направились к выходу, их остановили, но они побежали. Один из них попался охраннику, другие убежали.
Спустя день полицейские их задержали на съемной квартире. Почти все похищенное вернулось владельцам.
Суд двум курганцам дал по четыре года, одному сообщнику 3 года и 10 месяцев, еще одному – пять лет тюрьмы строгого режима.
Стоит отметить, что ранее их уже судили.