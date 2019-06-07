В Тюмени квартет обокрал магазины и получил реальные сроки

На следующий день они вернулись в магазин, где ранее украли обувь. Работники узнали этих господ, так как до этого обнаружили пустые коробки из-под обуви и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Уведомили об этом охрану. Когда воришки направились к выходу, их остановили, но они побежали. Один из них попался охраннику, другие убежали.