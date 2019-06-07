Участника тюменских торгов за скандальный участок в 8,4 га обвиняют в шантаже

Как сообщает телеграмм-канал «Повестка», некая контора «Татстройинвест» пытается шантажировать участников тендера. По утверждению автора сообщения, ее представитель обзванивает заявившихся на аукцион и предлагает заплатить ему по миллиону, иначе компания будет повышать цену до любой суммы. При этом сообщает, что использовать ее не собирается, а значит, земля не достанется «никому». Откуда у нее список участников, автору канала не известно.