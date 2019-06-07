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Участника тюменских торгов за скандальный участок в 8,4 га обвиняют в шантаже

7 июня 2019, 05:43
Фото: Публичная кадастровая карта
В Тюмени начинает разыгрываться аукцион на право аренды земли площадью 8,4 Га под комплексное использование территории. Участок располагается на участке за объездной дорогой от автодрома до кольцевой развязки, рядом с Московским трактом, и является лакомым кусочком для компаний, занимающихся массовой застройкой.
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Тюмень

Как сообщает телеграмм-канал «Повестка», некая контора «Татстройинвест» пытается шантажировать участников тендера. По утверждению автора сообщения, ее представитель обзванивает заявившихся на аукцион и предлагает заплатить ему по миллиону, иначе компания будет повышать цену до любой суммы. При этом сообщает, что использовать ее не собирается, а значит, земля не достанется «никому». Откуда у нее список участников, автору канала не известно.

Ранее этот участок уже стал участником крупного судебного процесса между департаментом имущественных отношений Тюменской области и компанией «Татстройинвест», зарегистрированной в Тюмени. В 2018-м она выиграла на аукционе, предложив за него 177 млн рублей.

Деньги за аренду участка компания не выплачивала, в результате представителям власти пришлось подать в суд. В итоге землю отобрали, а с компании потребовали вернуть 6 млн рублей за время аренды участка.

Отметим, что компания «Татстройинвест», проигравшая суд областному правительству, юридически не имеет отношения к казанской компании «Тастройинвест». Учредителями тюменской компании являются Гульнара Гарифуллина (60%), Ляйсан Галеева (30%) и братья Садыковы (у каждого по 5%).

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