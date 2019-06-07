Тюменский лес теперь будут продавать через Санкт-Петербургскую биржу

«Отрасль прошла большой негативный путь, [придется] сломать его, сломать эту систему наличных расчетов, отношений, которые сложились, — отметил Алексей Рыжиков. — Вот если бы мы создавали ее заново, то, наверное, можно было бы сказать, что это ограничение. Но я считаю, что это наоборот — вывод на цивилизованную торговлю. За шкирку вывод, по большому счету. Поскольку если ты сам не понимаешь, что есть эффективная торговля, государство тебя научит».