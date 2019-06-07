Тюменский лес теперь будут продавать через Санкт-Петербургскую биржу

Со стороны биржи документ о сотрудничестве подписал ее президент Алексей Рыбников, случилось это в первый день работы Петербургского международного экономического форума.
По мнению подписантов, биржа может стать одним из инструментов экономического развития лесопромышленного комплекса, в том числе и для Тюменской области.
К реализации проекта по организации биржевых торгов лесом приступили в 2014 году, по поручению президента России Владимира Путина. Теперь к этой практике присоединяется и Тюменская область, отметил Александр Моор.
«Мы понимаем, что биржевая торговля лесом отличается прозрачностью процесса и позволяет предпринимателям, которые ведут законный бизнес, получать серьезные рыночные преимущества. Кроме того, биржа оказывает целый комплекс консалтинговых услуг. А самое главное, в результате повышаются налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Мы будем содействовать всем тюменским компаниям, которые занимаются заготовкой и торговлей лесом», – уточнил Александр Моор.
Биржа организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса, минеральных удобрений и стройматериалов. В 2018 году объем реализованной на бирже древесины в натуральном выражении увеличился на 49%, в рублевом выражении – на 58%. Количество участников торгов в секции «Лес и лесоматериалы» выросло на 196%, число заключенных договоров – на 155%.
«В других отраслях производства мы уже успешно сотрудничаем с рядом тюменских предприятий. Сейчас начинаем работать по лесу и, думаю, достаточно скоро увидим новых участников торгов. В тех случаях, когда дело касается государственных лесхозов, использование прозрачных биржевых механизмов позволит достичь роста доходов и получить дополнительные средства на восстановление лесов», – отметил Алексей Рыбников.
Управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыжиков уже комментировал важность цивилизованной торговли в рамках тюменского этапа Национального лесного форума, который прошел в нашем городе в апреле 2019 года.
«Отрасль прошла большой негативный путь, [придется] сломать его, сломать эту систему наличных расчетов, отношений, которые сложились, — отметил Алексей Рыжиков. — Вот если бы мы создавали ее заново, то, наверное, можно было бы сказать, что это ограничение. Но я считаю, что это наоборот — вывод на цивилизованную торговлю. За шкирку вывод, по большому счету. Поскольку если ты сам не понимаешь, что есть эффективная торговля, государство тебя научит».